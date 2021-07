L’ultimo aggiornamento del sistema PlayStation 5 è arrivato, ma non aspettarti molto in termini di nuove funzionalità o importanti cambiamenti evidenti. Le note sulla patch per la versione 21.01-03.21.00 elencate sul sito Web di Sony rivelano che l’aggiornamento è focalizzato sul miglioramento delle prestazioni del sistema.

‘Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema‘, si legge nelle note sulla patch. L’aggiornamento ha una dimensione di 902 MB. Il mese scorso, un aggiornamento di PS5 ha risolto un bug dell’indicatore della batteria con il controller DualSense.

PlayStation 5: l’aggiornamento migliora le prestazioni di sistema

Nel frattempo, sappiamo che Death Stranding Directors Cut arriverà su PS5 il 24 settembre 2021. La versione di nuova generazione del gioco non solo presenterà una grafica migliorata, ma vanta un sacco di funzionalità aggiuntive che sono più di un semplice aggiornamento di nuova generazione standard. Sony e Kojima Productions hanno delineato una serie di nuove funzionalità in un nuovo trailer del gioco mostrato durante lo streaming live State of Play.

A differenza di Ghost of Tsushima Director’s Cut, che presenta l’espansione della storia di Iki Island dedicata e in gran parte separata, Death Stranding Director’s Cut apporta miglioramenti e aggiunte all’interno della struttura esistente del gioco.

Alcune delle funzionalità aggiuntive che puoi vedere nel trailer sopra includono più armi, equipaggiamento e veicoli, una varietà di nuove modalità, missioni e aree da esplorare, trame ampliate e miglioramenti all’interfaccia utente. Puoi dare un’occhiata ai contenuti aggiunti nel trailer qui sopra. Stanno anche aggiungendo nuove funzionalità online tra cui Friend Play e Classifiche. Inoltre, i contenuti di Half-Life e Cyberpunk 2077 aggiunti nella versione PC di Death Stranding arriveranno ai giocatori PlayStation tramite Death Stranding Director’s Cut.