Apple è da un po’ di tempo nei guai in tutto il mondo per quanto riguarda le sue pratiche monopolistiche nell’App Store. L’impossibilità per gli sviluppatori mobili di offrire app iOS ovunque al di fuori dell’App Store ufficiale è un problema di lunga data e finora causa di molte cause legali. Ora, Reuters riferisce che Apple ha ricevuto un avvertimento speciale da Margrethe Vestager, che è sia Tech Chief che Executive Vice President della Commissione Europea.

Vestager ha accusato Apple di ‘usare problemi di privacy e sicurezza per respingere la concorrenza sul suo App Store’, che è il motivo principale che la società cita per costringere tutti gli sviluppatori a pubblicare attraverso l’App Store, dove Apple può approvarli o rifiutarli e riscuotere la commissione del 30% da tutti.

Apple ha sempre negato le installazioni di app al di fuori dell’App Store

Oltre all’avvertimento ufficiale ad Apple venerdì scorso, dal 2020, Vestager ha anche lavorato all’implementazione di un nuovo Digital Markets Act (DMA), che è un insieme di regole volte a costringere Apple a consentire il sideload di app al di fuori di App Store nativo su dispositivi iOS, sia da app store esterni che scaricati direttamente dal web.

Mentre Tim Cook ha respinto l’idea in un discorso pubblico a giugno, affermando che ciò avrebbe distrutto la privacy e la sicurezza dell’ecosistema iPhone, Vestager ha concordato sull’importanza della sicurezza, ma ha affermato che l’argomento non è necessariamente sempre pertinente.

La proposta di Vestager è aperta al cambiamento e dovrebbe passare attraverso più paesi dell’UE e legislatori per essere finalizzata e lasciare Apple legalmente obbligata a consentire app al di fuori dell’App Store all’interno dei paesi dell’Unione Europea.