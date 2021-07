Iliad: l'offerta da 120GB arriva con un nuovo nome, si paga 9,99 euro al mese

Non sarebbe troppo difficile scegliere Iliad attualmente come gestore di fiducia, dal momento che le sue offerte risultano particolarmente allettanti. Tanti contenuti ma soprattutto prezzi molto bassi che durano infinitamente nel tempo non possono fare altro che attirare gli utenti in cerca di un nuovo gestore telefonico mobile.

La strategia, mostrata fin dal primo momento, sembra ancora cogliere dopo diversi anni, i quali stanno portando il gestore proveniente dalla Francia a diventare uno dei più influenti. Ricordiamo infatti che Iliad durante l’ultimo aggiornamento trimestrale fece segnare 7 milioni di utenti attivi, cifra che crescerà ulteriormente. Inoltre le offerte dello scorso mese avevano scatenato il pubblico, il quale in alcuni casi è rimasto a mani vuote per aver perso troppo tempo. Proprio per consentire a coloro che non sono riusciti a sottoscrivere l’offerta migliore di poterlo fare, Iliad ha scelto di cambiare il nome della promo a 120 giga e di riproporla fino a data da destinarsi.

Iliad: ufficiale l’arrivo della Giga 120 con tutto incluso nel prezzo a soli 9,99 euro al mese

Erano tanti coloro che si erano disperati per non aver colto l’occasione: la promo da 120 giga è scaduta lo scorso 30 giugno. Iliad però ha scelto di fare come ha fatto in occasione delle altre offerte promosse durante gli scorsi mesi, ovvero di cambiare il nome e di proporre di nuovo la promo.

La Flash 120 diventa dunque Giga 120 con tutto incluso e con lo stesso prezzo. Ricordiamo che la prova in questione permette minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in 5G per navigare sul web a 9,99 € al mese per sempre.