la-casa-di-carta-5-notizie-preoccupanti-per-i-fan-della-serie-tv-netflix

Notizie preoccupanti arrivano da fonti ufficiali per i fan che attendono La Casa di Carta 5. Purtroppo il futuro non è roseo per i personaggi di questa serie TV, ormai firmata Netflix, e non c’entra il fatto che la season 5 sarà il finale di stagione. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cerchiamo di capire cosa succederà con La Casa di Carta 5.

La Casa di Carta 5: brutte notizie in arrivo

Tutti i fan di questo titolo non vedono l’ora che arrivi il fatidico giorno in cui i nuovi episodi saranno disponibili alla visione sulla piattaforma Netflix che da anni lo ospita. Ricordiamo che La Casa di Carta 5 sarà divisa in due parte e le date di uscita sono previste per:

il 3 settembre con i primi 5 episodi;

con i primi 5 episodi; il 3 dicembre con gli ultimi episodi che concluderanno per sempre la serie TV.

Li abbiamo accompagnati con il fiato sospeso per quattro stagioni e ora eccoci qua. #LCDP: Parte 5, Volume 1 dal 3 settembre. Volume 2 dal 3 dicembre. pic.twitter.com/AZMZQWlHwk — Netflix Italia (@NetflixIT) May 24, 2021

Ad ogni modo la brutta notizia non riguarda il fatto che La Casa di Carta 5 è l’ultimo appuntamento, segnando così la fine della banda e del suo Professore. Concerne invece il come arriverà questo finale. L’idea che dovranno passarsela davvero male sta facendo impazzire molti fan che sperano in un lieto fine.

La sinossi ufficiale ha spaventato tutti

Al contrario la sinossi ufficiale de La Casa di Carta 5 sta spaventando tutti. Pare proprio che non ci sarà pace per i tanto amati protagonisti di questa serie TV. Scopriamo insieme nei particolari il suo contenuto e cerchiamo di capire cosa succederà.

Ecco la presentazione ufficiale della trama de La Casa di Carta 5: “La banda è stata rinchiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è alle porte dopo aver perso uno di loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che nient’altro possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di quelli che hanno affrontato: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina e ciò che è iniziato come una rapina si trasformerà in una guerra“.