TikTok: "POV", "per te", "DC", "Duets", ecco il DIZIONARIO per decifrare le parole social

Ricordate quando, anni fa, tutti impazzivano per Musical.ly? Bambini e ragazzi realizzavano video su vari brani muovendo le mani di fronte alla telecamera, il tutto andando a tempo di musica. Ebbene, oggi quell’app si chiama TikTok ed è l’applicazione più utilizzata al mondo. Entrando nei dettagli però, l’applicazione era stata denominata dalla Cina come Douyin (2016). Solo nel 2017, i suoi sviluppatori hanno deciso di acquistare .

Ad ogni modo, nonostante la sua fama mondiale, TikTok nasconde al suo interno dei vocaboli che non tutti conoscono. Sapete per esempio il significato di “POV”, “per te”, “DC” o “Duets“? Ve lo spieghiamo noi!

TikTok: il dizionario delle parole social

“Duets”, rispondere ai video

Gli utenti iscritti su TikTok possono creare nuovi contenuti interagendo con video creati da altri utenti. Insomma, trattasi di un post a schermo condiviso: da una parte vi è il filmato originale, dall’altra una nuova versione realizzata dal secondo utente.

“F”, quando accade qualcosa di triste

“F” altro non è che un termine utilizzato in chat per comunicare tristezza quando ad esempio un personaggio di un videogioco muore.

“POV”, questione di punti di vista

Per “POV” si intende point of view (punto di vista). Gli utenti danno vita a degli episodi cercando di immedesimarsi in quella scena, quasi fossero gli attori di un film.

“DC”, i crediti

Generalmente in TikTok si usa “DC” nel momento in cui si condividono delle coreografie create da altri utenti per specificarne l’ideatore e attribuirne i rispettivi crediti.

“Clean”, contenuti belli

Quando un contenuto è considerato “piacevole” si usa l’espressione “Clean” (“Pulito”).

“Per te”, apparire nella pagina principale

Alcuni filmati vengono inseriti nella pagina principale, ovvero “Per te”. In questo modo si avrà l’opportunità di diventare virali, di aumentare il numero di follower e di like, e di conseguenza essere conosciuti. L’algoritmo seleziona i video più originali e apprezzati, mostrandoli agli utenti in base alle loro preferenze. Per finire nella sezione “Per te” è necessario produrre video di qualità e, nel momento della pubblicazione, aggiungere gli hashtag: