Sappiamo che Samsung ha un mucchio di nuovi dispositivi in ​​cantiere, tra cui il Galaxy Z Fold 3, il Galaxy Z Flip 3, il Galaxy Watch e il Galaxy Buds 2, ma quando verranno annunciati? L’11 agosto potrebbe essere il grande giorno, se si deve credere a un’immagine teaser trapelata.

La perdita proviene da FrontTron, che ha un buon track record quando si tratta di voci e suggerimenti precedenti. Sembra che Samsung utilizzerà ancora una volta il nome Unpacked per l’evento e trasmetterà tutto in streaming sul suo sito Web.

Galaxy Unpacked 2021: ecco la data prevista

Finora avevamo pensato che il 3 agosto fosse la data a cui fare attenzione. Anche queste informazioni provengono da una fonte affidabile, quindi è possibile che Samsung abbia cambiato i suoi piani in una fase avanzata per concedersi altri otto giorni di tempo di preparazione.

Abbiamo già sentito parlare molto dell’hardware in arrivo. Il Galaxy Z Fold 3 non dovrebbe essere un enorme balzo in avanti rispetto al suo predecessore in termini di design o specifiche, ma dovrebbe avere abbastanza migliorie per interessare i nuovi acquirenti, specialmente se il prezzo scende.

Samsung si prepara per i suoi nuovi pieghevoli

Anche il Galaxy Z Flip 3 a conchiglia è considerato un aggiornamento minore piuttosto che un aggiornamento importante, anche se sembra che l’estetica del pieghevole potrebbe essere rinnovata. Si dice che sia lo Z Flip 3 che lo Z Fold 3 offrano un certo livello di resistenza all’acqua anche questa volta.

Ciò che non viene menzionato in questo teaser è il Galaxy S21 FE, quindi potrebbe essere che il device arriverà più tardi di quanto ci aspettassimo. Neanche il Galaxy Note 21 viene menzionato; probabile Samsung non rilascerá una nuova generazione di Note quest’anno.