Il settore degli smartphone pieghevoli diventerà molto competitivo nel corso dei prossimi mesi. Tantissimi produttori si stanno preparando a lanciare un proprio device foldable e tra questi c’è anche Vivo.

Il produttore è in procinto di presentare ufficialmente il nuovo NEX Fold nel corso di quest’anno. La conferma arriva direttamente dal noto leaker Ice Universe tramite un post su Twitter. Inoltre, alla conversazione si è aggiunto anche Ross Young, noto analista che ha fornito un ulteriore dettaglio.

Il Vivo NEX Fold si preannuncia come lo smartphone pieghevole più grande in termini di dimensioni del display. Secondo Ross Younge però, il produttore non presenterà il device entro il 2021 ma bisognerà aspettare gennaio 2022 per poterlo ammirare dal vivo.

Vivo NEX Fold sarà il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda

Will become the largest in-folding foldable in terms of panel size. We expect it in January. — Ross Young (@DSCCRoss) July 3, 2021

La differenza di date indicate dai due leaker potrebbe anche ricondursi ad una commercializzazione differita rispetto alla presentazione. Vivo potrebbe ufficializzare il Nex Fold entro la fine dell’anno ma le vendite effettive potrebbero iniziare a partire dal 2022.

Ricordiamo che Vivo sta lavorando molto su nuovi device, come dimostrano le richieste di brevetto recentemente depositate. In particolare, il produttore ha registrato i nomi “NEX Fold”, “Nex Slide” e “NEX Roll” che lasciano intendere il forte impegno innovativo.

Inoltre, il Tweet di Ice Universe ci conferma che lo smartphone NEX 5 non arriverà quest’anno ma in futuro. Ricordiamo che la linea NEX rappresenta per Vivo una linea sperimentale ed innovativa. I device che nascono sotto questo nome possono contare sulle ultime tecnologie in maniera simile a quanto accade con la famiglia Mi MIX di Xiaomi.