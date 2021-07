Le prossime settimane si preannunciano molto interessanti per Huawei. Il produttore cinese infatti presenterà tanti nuovi device che andranno ad arricchire la già vasta gamma di prodotti.

Sicuramente i dispositivi più attesi sono quelli della famiglia Huawei P50. Gli smartphone top di gamma rappresenteranno una grande scommessa da parte del produttore. Infatti, saranno i primi smartphone ad arrivare sul mercato dotati di HarmonyOS 2.0, il nuovo sistema operativo del produttore.

Tuttavia, la serie P50 non sarà l’unica sorpresa. Secondo un leaker che ha condiviso le proprie scoperte su Weibo, il brand presenterà anche due wearable. Il primo sarà Huawei Band 6 Pro, uno smartwatch con funzionalità da activity tracker. Stando alle indiscrezioni, la versione Pro dovrebbe essere una versione evoluta della variante standard presentata qualche mese fa.

Huawei si sta preparando a fare tantissimi annunci

Il secondo wearable sarà il Children Watch 4X Pro. Anche in questo caso si tratta della versione Pro del device pensato per i bambini. La precedente versione è stata lanciata esattamente un anno fa, quindi i tempi sono maturi per una versione aggiornata.

Gli annunci di Huawei però non si esauriscono qui. Infatti, il brand ha in programma il lancio della nuova generazione di Smart Screen. Le smart TV del produttore arriveranno in nuove dimensioni per ampliare le possibilità di utilizzo per gli utenti.

Secondo le indiscrezioni, Huawei per questo periodo non sembra interessata a presentare una nuova linea di MateBook. I laptop stanno subendo la crisi dei chip e sono quasi del tutto introvabili. Probabilmente qualche annuncio a riguardo sarà fatto dopo l’estate.