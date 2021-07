Come si suol dire, “il mondo è piccolo”. E lo scopriamo anche in quella che sembra essere un’enorme realtà: le serie TV. Infatti da poche ore è uscita la notizia di una relazione tra Pol Granch, il nuovo volto di Elite 4, e Laura Pausini. Scopriamo insieme i dettagli di questa sensazionale news.

Cosa c’entra Elite con Laura Pausini

Chi non conosce Laura Pausini? Ormai famosa in tutto il mondo, è tra le cantautrici italiane più amate di sempre. Le sue doti canore si sposano bene con la sua simpatia, due ingredienti fondamentali che l’hanno portata ai livelli in cui si trova oggi. Ma cosa c’entra con Elite?

Pare proprio che tra Pol Granch, attore spagnolo che ha interpretato Philippe in Elite 4, e la Pausini ci sia una relazione. Ovviamente, vista la notevole differenza di età, anche se oggigiorno non si può escludere nulla, non si tratta di una legame sentimentale, come due fidanzati, per intenderci.

Infatti Granch non solo è l’attore che ha già fatto innamorare milioni di fan della serie TV Elite, ma è anche un cantante. Proprio di recente ha pubblicato il suo ultimo pezzo intitolato Tiroteo, già disponibile su Spotify, nota piattaforma streaming. Postato sulla pagina dei “Per Te” su TikTok sta diventando il tormentone del momento riproposto anche da molti creator famosi.

Inoltre c’è anche Lüky Charm, la nuovissima canzone di Granch dove si può ammirare la sua crescita e una nuova maturità raggiunte come cantante.

Dove nasce la sua carriera di cantante

Ed è qui che viene svelato l’arcano mistero. Il principino di Elite 4 deve, in parte, la sua carriera di cantante proprio a Laura Pausini che nel 2018 fu tra i giudici di X Factor, edizione spagnola, a portarlo alla vittoria.

La nostra @LauraPausini ha trionfato come giudice alla versione spagnola di X Factor portando alla vittoria il suo talento #PolGranch. E ha pubblicato il videoclip di #Nuevo 🙌https://t.co/q8LeT4CTP4 @FactorXTV — Billboard Italia (@BillboardItalia) July 6, 2018

Il brano con cui esordì fu una canzone francese, in onore delle sue origini paterne e la Pausini se ne innamorò subito. Ora però si trova sul set di Elite e potrebbe rimanerci per molto tempo visto il successo che il suo personaggio ha riscontrato da subito.

Intanto restiamo in attesa di Elite 5 che pare regalerà a tutti i fan emozioni incredibili!