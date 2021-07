Android: 9 titoli del Play Store passano ad essere gratis per qualche giorno

Numeri alla mano non si può di certo discutere un sistema operativo come quello Android. La creazione di Google è diventata la più utilizzata al mondo per quanto riguarda i dispositivi mobili, tenendo conto di oltre 2 milioni di utenti attivi ogni mese con oltre 3 miliardi di dispositivi.

Secondo le notizie trapelate sul web infatti la maggior parte di coloro che prima risultavano scettici in merito al mondo Android, oggi sono convinti che possa essere un’ottima risorsa. Stando alle ultime notizie inoltre sembra che ci siano stati tanti rinnovamenti con i nuovi aggiornamenti, i quali hanno portato un numero di clienti maggiore rispetto al passato. Il merito è soprattutto della grande possibilità di avere molta versatilità sotto ogni punto di vista. Basti infatti pensare che Android permette di avere a disposizione il Play Store con migliaia e migliaia di contenuti sia gratis che a pagamento. All’interno del market infatti proprio oggi sono presenti numerosi titoli tra applicazioni e giochi che saranno disponibili gratis piuttosto che a pagamento ma solo per qualche giorno.

Android: tutti i titoli in basso risulteranno gratis solo per poco tempo sul Play Store di Google

Tanti utenti sanno benissimo che ogni giorno è tempo di regali sul Play Store, proprio come oggi con tutti i titoli che trovate nella lista sottostante.