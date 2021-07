È sempre più vicino lo stop definitivo alle auto diesel e benzina. Motori termici addio, quindi, ma chi si sente davvero pronto per questo cambio epocale? Audi sa che c’è molta paura e soprattutto diffidenza per il full electric. Ecco perché ha organizzato un’incredibile iniziativa! Scopriamo insieme che diavoleria si è inventata Audi per far innamorare gli utenti alle auto elettriche.

Audi RS e-tron GT: il regalo della casa automobilistica dei quattro anelli

Audi ha pensato in grande e ha deciso di fare un regalo speciale a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo delle auto elettriche. La casa automobilistica dei quattro anelli si è inventata una speciale driving experience con uno dei suoi bolidi full electric.

L’evento in programma per il 10 luglio dalle ore 9:00 presso la Audi Zentrum Verona è intitolato: “Audi driving Experience Madonna di Campiglio con pernottamento“. Un’iniziativa davvero unica dove gli utenti avranno la possibilità di godersi un’auto elettrica per più di un giorno.

E che auto! Infatti i partecipanti potranno ammirare la costiera più bella del lago di Garda fino a raggiungere le vette di Madonna di Campiglio al volante dell’Audi RS e-tron GT. Un regalo più bello non poteva esserci.

Un’esperienza immersiva ineguagliabile

Si tratta di un’occasione davvero unica. Un’esperienza immersiva nel mondo a emissioni zero senza rinunciare a potenza e design. Davvero un sogno che diventa realtà quello di poter guidare per un giorno e mezzo una Audi RS e-tron GT.

Ovviamente, per chi non volesse pernottare fuori casa sono anche in programma altre date dedicate unicamente al percorso su strada con tappa allo Chalet Fogajard di Madonna di Campiglio per un pranzo gourmet indimenticabile e una visita presso una cantina vinicola della zona.

Per questo evento segnativi i seguenti giorni: dal 6 al 9 luglio compresi. C’è molta aspettativa per questo evento davvero speciale. Un’occasione unica e ineguagliabile per potersi innamorare delle auto elettriche e in particolare dell’Audi RS e-tron GT.

L’iniziativa si unisce a un progetto più ampio di Audi volto a sensibilizzare gli utenti a un futuro più sostenibile partendo dalle singole scelte. Un esempio? Decidendo di guidare un’auto elettrica!