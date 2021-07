Twitch, di proprietà di Amazon, sta lanciando la sua funzione Watch Party, che consente agli streamer di ospitare sessioni di film e programmi TV su Amazon Prime, su Android e iOS. Watch Party è stato lanciato per la prima volta sul Web desktop a settembre.

Sebbene i Watch Party siano un modo potenzialmente divertente per gli streamer di Twitch di interagire con le loro community, c’è un problema importante: solo gli spettatori che hanno anche un abbonamento Amazon Prime o Prime Video possono unirsi alla festa per guardare ciò che viene mostrato.

Twitch Watch Party: la funzione é giá disponibile per mobile

Prima di questo, i Watch Party erano disponibili solo tramite il client Web di Twitch. Sia la persona che trasmette il video che chi lo guarda hanno bisogno di un abbonamento Prime Video attivo per partecipare. Oltre a ciò, si applicano anche restrizioni regionali, quindi gli utenti non possono riprodurre in streaming un programma TV o un film che non è disponibile nella libreria Prime Video locale. Ma anche con queste restrizioni, non ci sono molte funzionalità là fuori che corrispondono a ciò che Twitch ha da offrire con Watch Party.

Ma con l’espansione su Android e iOS, Twitch offre più dispositivi da cui gli streamer possono ospitare Watch Party, il che significa che potresti vedere più creator che utilizzano la funzione. I watch party virtuali sono diventati popolari a causa della pandemia e altre piattaforme di streaming come Disney Plus, Hulu e persino Prime Video di Amazon hanno introdotto le proprie funzionalità di watch party.

Il prossimo aggiornamento di iOS 15 di Apple aggiungerà SharePlay, che ti consentirà di guardare i contenuti con altre persone su FaceTime, purché le app supportino la funzione.