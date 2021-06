Kena Mobile: non perdetevi il buono di Amazon da 10 euro offerto dall'operatore virtuale

L’obbiettivo di Kena Mobile, così come tutti gli operatori telefonici virtuali e non, è far parlare di sé coinvolgendo sempre più utenti. Come? Attraverso il lancio di buoni regalo Amazon. Ecco tutti i dettagli sull’iniziativa.

Kena Mobile: con quali promo si attengono parecchie cose

Nello specifico, Kena Mobile propone dei buoni dal valore di 10 euro in regalo con le nuove attivazioni con portabilità. Anche stavolta, le tariffe aderenti all’iniziativa sono 2: Kena 9,99 e Kena 12,99. Continuate con la lettura per scoprire le proposte del gestore.

Kena Mobile 9,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps

di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps Costo mensile da sostenere di 9,99 euro

Attivabile da coloro che provengono da Iliad, PosteMobile, Lycamobile e altri MVNO

Costo di attivazione e consegna gratis grazie a Kena Mobile.

Kena 12,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

70 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps

di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps Attivabile da chi proviene da un qualsiasi operatore telefonico

Costo mensile da sostenere di 12,99 euro

Costo di attivazione e spedizione gratis.

Dunque, come ottenere il buono Amazon? Questo innanzitutto si applica (come già precedentemente accennato) quando un cliente decide di sottoscrivere una delle suddette tariffe con portabilità del numero. Il termine ultimo per effettuare l’attivazione per ricevere il buono Amazon offerto da Kena Mobile è il 30 giugno alle ore 10. Dunque affrettatevi, perché avete meno di 40 minuti alla scadenza! Basterà dirigervi presso tutti i canali ufficiali Kena (sito ufficiale, punti vendita, call-center, app). Per poter ricevere il buono da 10 euro il cliente deve effettuare almeno un rinnovo della tariffa entro il 31 dicembre 2021. Il buono giungerà tramite SMS.