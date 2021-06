Dal 3 Giugno 2021, salvo eventuali cambiamenti, Kena Mobile ha deciso di lanciare nei suoi punti vendita le nuove offerte ricaricabile operator attack Kena 9,99 Retail e Kena 9,99 100 SMS con alcune differenze su bundle dedicato ai messaggi e sulla velocità 4G.

Queste due offerte, sono praticamente identiche, l’unica differenza è che sono rivolte a utenti diversi. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed il bundle completo.

Kena Mobile: esistono due versioni della Kena 9.99

L’offerta online Kena 9,99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati con velocità 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta è dedicata a chi attiva una nuova sim ricaricabile con un nuovo numero o con contestuale portabilità con provenienza da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce, ho. Mobile, Tiscali, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel e tanti altri.

L’offerta Kena 9,99 Retail a 9,99 euro al mese offre quasi le stesse caratteristiche (bundle di minuti, sms e dati) di Kena 9,99 online ma non è attivabile dai nuovi clienti Kena Mobile che provengono da LycaMobile. Nei documenti di trasparenza tariffaria la velocità 4G viene indicata fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload nella versione solo nei negozi.

Per chi proviene da LycaMobile nei negozi c’è Kena 9,99 100 SMS che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati con velocità 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese. Per queste offerte non è previsto né un contributo di attivazione né il costo per la SIM. Nelle versioni Kena 9,99 Retail e Kena 9,99 100 SMS non viene indicata la nota della deroga dedicate ad eventuali rimodulazioni tariffarie in futuro.