Molto tempo fa, quando Telegram non era un grande rivale di WhatsApp, aveva annunciato che si sarebbe ‘concentrato sul portare videochiamate di gruppo sicure nel 2020′. Da allora sono successe tante cose e, per un periodo, Telegram ha avuto la possibilitá di avere la meglio sulla piattaforma di proprietá di Facebook.

Ma la videochiamata di gruppo promessa, che avrebbe aiutato a raccogliere ancora più numeri di utenti, non si è concretizzata. E finalmente ora, nel suo ultimo aggiornamento, Telegram ha affermato che avrebbe consentito le videochiamate di gruppo su tutti i dispositivi, inclusi tablet e desktop.

Telegram: l’aggiornamento è disponibile al download

Il team ha anche detto che i partecipanti solo audio alle chiamate di gruppo sono illimitati, ma solo le prime 30 persone che si uniscono a una chiamata di gruppo possono scegliere di attivare il video. Gli utenti possono effettuare videochiamate di gruppo toccando l’opzione ‘Condividi il mio video’ in qualsiasi sessione attiva. Telegram ha affermato che aumenterà questo limite non appena le chat vocali affronteranno giochi in streaming, eventi dal vivo e altro ancora.

Queste nuove funzionalità sono anche leggermente in ritardo. Se fosse stato introdotto al culmine della pandemia, quando le persone cercavano opzioni facili e veloci per chiamate di gruppo sicure, Telegram avrebbe potuto guadagnare molti piú utenti. Insieme alle videochiamate di gruppo, Telegram ha annunciato anche alcune altre nuove funzionalità. Gli utenti possono anche condividere i propri schermi durante una videochiamata. È possibile accedere alla funzione di condivisione dello schermo semplicemente toccando il pulsante del menu e premendo l’opzione di condivisione dello schermo seguita dall’autorizzazione dell’app.

Per amplificare la qualità della voce, Telegram ha introdotto anche un’opzione di soppressione del rumore. Questa funzione può essere abilitata durante una chat vocale dal vivo. Oltre alle funzionalità di videochiamata, Telegram ha introdotto sfondi animati che si dice siano sfondi sfumati progettati algoritmicamente e si muovono ogni volta che invii un messaggio.