La piattaforma di messaggistica certamente più utilizzata in tutto il pianeta è WhatsApp, la piattaforma di Facebook, grazie all’innovazione, è riuscita ad accaparrarsi una platea di utenti a dir poco eccezionale, la quale vanta ora il numero record di oltre 2 miliardi di account attivi, un valore incredibile e forse ineguagliabile.

Tutto ciò è frutto di un’attenta politica votata al miglioramento, fatta di aggiornamenti costanti e importanti per una migliore esperienza d’uso ed una più profonda integrazione con le varie piattaforme disponibili.

Proprio restando in tema, la funzioni legate a chiamate e videochiamate sono le più amate, soprattutto poi in questo periodo in cui, le distanze fisiche possono in parte essere colmate tramite gli strumenti digitali, queste ultime però, sono da sempre state limitate agli smartphone, con una grande richiesta da parte della community di un’estensione anche sulla versione web dell’applicativo, ovvero WhatsApp Web per desktop.

Ebbene il momento sembra essere quello propizio, WhatsApp infatti, tramite un comunicato, ha annunciato l’arrivo delle tanto attese funzionalità.

WhatsApp Web, in arrivo chiamate e videochiamate

Ecco la nota ufficiale rilasciata da WhatsApp sia in un comunicato stampa che sui propri canali ufficiali:

“Nell’ultimo anno abbiamo potuto assistere ad un forte aumento delle chiamate su WhatsApp, spesso anche per lunghe conversazioni. Il 31 Dicembre scorso ad esempio, abbiamo registrato il record del maggior numero di chiamate effettuate in un giorno, con ben 1,4 miliardi tra chiamate vocali e videochiamate. Dal momento che molte persone sono ancora lontane dai propri cari e in tanti si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp siano il più possibile simili alle conversazioni di persona, a prescindere dal dispositivo in utilizzo o dal luogo del pianeta in cui ci si trova“.