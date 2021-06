Probabilmente ci vorrà del tempo prima che Google pubblichi la versione stabile dell’aggiornamento di Android 12 su molti dispositivi Android, incluso la gamma di device Samsung. Normalmente, l’update del nuovo Android viene implementato con una nuova interfaccia utente, in questo caso, la One UI 4.0. Samsung, peró, di solito non partecipa al programma beta in quanto conduce il proprio.

Tuttavia ci sono alcune notizie che indicano che l’aggiornamento verrà effettivamente lanciato prima del previsto, almeno per il Samsung Galaxy S21. SAM Mobile afferma di aver ricevuto segnalazioni secondo cui Samsung sta già lavorando all’aggiornamento Android 12 del Galaxy S21. Si sta lavorando anche su Android 12 One UI 4.0 ed è un mese in anticipo rispetto alla One UI 3.0 dell’anno scorso.

Android 12: la versione One UI 4.0 potrebbe arrivare entro ottobre

Alcune voci indicano che potremmo ottenere Android 12 One UI 4.0 prima del previsto. Di solito, c’è sempre un software che fa da ponte tra la versione vecchia e la nuova interfaccia utente, una versione .5, quindi si prevede che i prossimi smartphone pieghevoli di agosto avranno una One UI 3.5. Tuttavia, ci sono alcuni rapporti secondo cui potremmo non ottenere un aggiornamento 3.5 quando i nuovi smartphone verranno lanciati.

La versione beta di One UI 4.0 per Galaxy S21 dovrebbe essere aperta ai tester entro il 21 ottobre. Quindi la versione pubblica potrebbe essere rilasciata entro la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno. Naturalmente, tutto questo è ancora speculazione. Inoltre, non abbiamo sentito nulla di concreto su cosa aspettarci da questa nuova skin basata su Android 12.

Nel frattempo, scopriremo tra un paio di mesi se la prossima versione sarà davvero One UI 3.1.1 quando Samsung presenterà i suoi nuovi smartphone pieghevoli.