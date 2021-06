DAZN: nuovo accordo con Digitalia'08 per la pubblicità e nuovi orari

DAZN continua a mettere a posto gli ultimi dettagli per dare il via alla stagione 21/22 che vedrà la Serie A TIM in esclusiva sui suoi canali. Sono tante le modifiche che saranno apportate, a partire dagli abbonamenti e i loro costi fino ad arrivare agli orari delle partite.ci saranno in totale 380 partite in una stagione, con 10 partite per ogni giornata di cui sette in esclusiva assoluta. Le altre tre saranno condivise con Sky.

Ci sono state infatti già tante polemiche sia per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti che lo spezzatino degli orari.

DAZN: accordo con Digitalia’08 per la raccolta pubblicitaria della Serie A TIM

Ecco la nota ufficiale:

“Il calcio da sempre è un veicolo di forte attrazione e grande rilevanza per gli investitori pubblicitari e l’accordo siglato tra Dazn e Digitalia’08 fornirà alle aziende la migliore combinazione possibile di customer experience e di comunicazione. Digitalia’08 vanta una expertise unica nell’advertising del prodotto calcio, essendosi occupata della vendita della Serie A Tim (dal 2008 al 2018), della Serie BKT (2011-2015), della Champions League (dal 2008 al 2018) e della Uefa Europa League (dal 2009 al 2015).”



“E’ un accordo di importanza strategica per il nostro gruppo ma anche per il mercato. La partnership con Dazn – dice il presidente di Digitalia’08 Stefano Sala – darà vita ad una collaborazione vincente che unirà l’approccio più moderno e flessibile di Dazn nel trattare il prodotto sportivo alla solidità ed alla esperienza pluriennale di Digitalia nel servizio e nella relazione con le aziende. Il nostro obiettivo sarà’ quello di valorizzare al massimo questa offerta, cosi’ centrale per gli investitori pubblicitari soprattutto in una fase di ripresa economica come quella che stiamo vivendo in questi mesi”