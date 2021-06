CoopVoce propone le tre offerte shock a partire da 4 euro al mese

C’è grande aria di bagarre tra i vari gestori che si occupano di telefonia mobile in Italia. Infatti la campagna promozionale estiva sembra ormai partita con i più grandi i presupposti per ogni azienda. Tra le più in voga in questo momento ci sono di certo quelle rappresentate dai gestori virtuali, i quali finalmente riescono a raccogliere quanto seminato. Tra quelli più papabili secondo il pubblico ci sarebbe CoopVoce, provider che all’interno delle sue offerte riesce a concentrare sia una grande quantità che qualità e convenienza.

Tutti aspetti molto interessanti secondo coloro che vogliono cambiare gestore, ottenendo quindi un vantaggio. Sul sito ufficiale dell’azienda infatti sono presenti ben tre offerte appartenenti alla stessa linea con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi molto bassi per tutti. Stiamo parlando della celebre famiglia Evolution, la quale parte da soli 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: le promo EVO sono ancora disponibili e partono da 4 euro al mese per sempre

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS