CoopVoce: con pochi euro ecco le tre EVO fino a 50GB in 4G

Il mondo dei gestori ormai è talmente pieno che scegliere un provider potrebbe valere la scelta di un altro. In poche parole dove ci si butta non si sbaglia, anche se qualcuno potrebbe offrire qualcosa di meglio sotto alcuni aspetti. Da non sottovalutare poi sono i gestori virtuali, ormai molto ramificati in Italia grazie alle loro offerte molto vantaggiose.

Tra i tanti a dominare è senza dubbio CoopVoce, provider che da diverso tempo opera in Italia. Finalmente dopo qualche anno la strategia sarebbe cambiata a tal punto da provocare un grande incremento di utenti. Tutti coloro che in passato hanno snobbato CoopVoce, lo hanno fatto a causa dei pochi contenuti delle promo, le quali ora invece sono nettamente cambiate. I prezzi restano molto bassi ma minuti, SMS e giga sono disponibili in grandissime quantità. A dimostrarlo sono le tre offerte ora disponibili sul sito ufficiale che partono addirittura da 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: le promo EVO sono ancora disponibili con i soliti prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS