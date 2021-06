I clienti che scelgono Vodafone come loro operatore di riferimento avranno a disposizione una serie di novità nel corso delle prossime settimane. Il gestore inglese si mette in mostra non solo per le sue vantaggiose tariffe low cost, ma anche per una serie di servizi garantiti al pubblico. Una delle principali opzioni extra di Vodafone è data dalle eSIM.

Vodafone, le eSIM per tutti i clienti: attivazione ora anche online

Nuovi e vecchi abbonati del gestore inglese potranno attivare le eSIM, ovvero le schede telefoniche virtuali ad un costo di tutto vantaggio. Così come le tradizionali SIM, infatti, anche le schede virtuali di Vodafone avranno un costo unico di 10 euro.

Il funzionamento delle eSIM è del tutto speculare a quello delle tradizionali SIM. I clienti interessati all’attivazione, nell’atto dell’acquisto, riceveranno un codice QR. Questo codice sarà necessario per attivare la rete su smartphone e sostituirà anche i codici PIN e PUK.

In linea con le condizioni degli altri operatori, anche le eSIM di Vodafone riguardano solo ed esclusivamente gli utenti che hanno a loro disposizione uno smartphone di nuova generazione, Android o iPhone.

Nel corso dell’estate è emersa però una novità molto interessante. Rispetto al passato, infatti, i clienti di Vodafone potranno scegliere le eSIM non soltanto nei negozi ufficiali del gestore, ma anche attraverso il sito online del provider. Le schede virtuali sono compatibili con tutte le offerte a listino del gestore inglese. Restano escluse, almeno per il momento, le sole tariffe operator attack dedicate alla portabilità del numero.