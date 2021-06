Iliad ancora per qualche giorno mette a disposizione di tutti i suoi abbonati la promozione Flash 120. La tariffa in questione è oggi la migliore sul mercato: gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta sarà di 9,99 euro ogni mese.

Iliad, 5G e due servizi gratis con Flash 120

Così come per altre tariffe di Iliad, anche la Flash 120 non si limita soltanto al rapporto tra costi e soglie di consumo. Gli utenti che desiderano attivare questa ricaricabile, infatti, potranno anche beneficiare di tre servizi a costo zero.

Una delle grandi sorprese di Iliad per la tariffa con 120 Giga è la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno comunicare con amici e parenti in più di 60 Stati del mondo. Per le telefonate internazionali non sono previsti costi extra.

Altro punto di vantaggio per la Flash 120 è la segreteria telefonica gratuita. Come da tradizione, Iliad cerca di distinguersi dalle politiche commerciali previste da TIM, Vodafone e WindTre. Per simile ragione, quindi, gli abbonati potranno ascoltare tutti i messaggi in segreteria senza scatti o costi aggiuntivi.