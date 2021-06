Nelle ultime settimane Xiaomi ha fatto parlare di se per via del probabile arrivo, entro la fine di quest’anno, del nuovo Mi Mix 4. Il dispositivo, da giorni oggetto di indiscrezioni, è apparso in alcune presunte immagini reali che hanno svelato il design definitivo.

Xiaomi Mi Mix 4 appare in foto: ecco le novità in arrivo!

Il display sarà un pannello Dual Edge AMOLED Quad HD+ con bordi curvi e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La fotocamera frontale sarà inserita sotto il display, così come il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Le indiscrezioni emerse nelle precedenti settimane trovano quindi conferma nelle immagini appena emerse, le quali mostrano anche la parte posteriore del dispositivo svelando il comparto fotografico.

Il modulo sarà formato da tre sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da due ulteriori lenti da 48 megapixel ciascuna.

Non emergono ulteriori dettagli ma, tenendo conto di quanto già trapelato, Xiaomi potrebbe dotare il suo Mi Mix 4 della nuova tecnologia di ricarica rapida precedentemente presentata. Il colosso, quindi, potrebbe rilasciare entro la fine di quest’anno o l’inizio del 2022, un dispositivo in grado di raggiungere il 100% di autonomia in soli pochi minuti.

La tecnologia di super ricarica rapida annunciata da Xiaomi si mostra capace di ricaricare del tutto uno smartphone allo 0% in soli 8 minuti. Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe essere quindi il primo dispositivo con ricarica super rapida a 200 W ma la notizia è da ritenere ancora incerta poiché non vi sono informazioni provenienti dalla stessa azienda, l’unica che potrà dar conferma a quanto fino ad ora noto.