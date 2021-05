A tutti i suoi fan sta mancando Joe Goldberg, lo stalker libraio che ha un’ossessione per il mondo femminile. Purtroppo a bloccare la produzione della nuova stagione è stata la pandemia da Covid-19. Una vera tortura per tutti gli appassionati di molte serie TV Netflix che stanno ritardando la loro uscita. Ad ogni modo per You 3 ci sono novità! Finalmente è arrivata una conferma da Netflix. Ecco cosa ha dichiarato Sarandos sulla data di uscita dei nuovi episodi.

Tutto pronto per l’arrivo di You 3: Netflix comunica la data di uscita

Pare sia tutto pronto per l’arrivo dei nuovi episodi di You 3. Troppo tempo è passato da quando i suoi fan hanno terminato la seconda stagione. Dopo essersi accasato, Joe ha da subito messo gli occhi sulla nuova vicina di casa. Inoltre pare che sia possibile l’arrivo di sua madre. Sarà ancora viva quindi? Tutto si scoprirà a breve perché Netflix ha comunicato la sua data di uscita.

Per la precisione Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix, avrebbe comunicato il periodo di uscita sia di You 3 che di altre serie TV rimaste nel limbo.

“Quello che è successo, nella prima parte di quest’anno, è stato che molti dei progetti che speravamo di rilasciare online sono stati posticipati a causa di ritardi nella post-produzione dovuti alla pandemia. Pensiamo, però, che riusciremo a tornare nella seconda metà dell’anno, certamente nel quarto trimestre, con alcuni dei nostri spettacoli più popolari come The Witcher, You e Cobra Kai“.

Insomma una sorta di scuse per colpe non dovute e una buona speranza per il ritorno di You 3 che, secondo quanto dichiarato, dovrebbe tornare nell’ultimo trimestre del 2021. In pratica tra ottobre e dicembre. Ovviamente tutti gli appassionati staranno sperando in ottobre. Staremo a vedere.

Nel frattempo chi vuole assaggiare qualche novità in arrivo con i nuovi episodi di You 3 non deve perdersi questo nostro articolo davvero interessante.