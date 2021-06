Il nuovo Mi MIX 4 sarà il futuro top di gamma di Xiaomi. Nonostante non ci siano ancora dettagli ufficiali in merito, ci aspettiamo che il device possa fare il proprio debutto entro la fine dell’anno.

Il device è ancora avvolto dal mistero, ma in queste ore sono sono emerse alcune indiscrezioni molto interessanti. Il noto leaker Digital Chat Station è riuscito a scoprire che il produttore cinese ha intenzione di lanciare due versioni del device.

Infatti, Xiaomi sta lavorando su due smartphone top di gamma caratterizzati dai numeri di modello K8 e J18S. Stando alle prime voci di corridoio, il primo potrebbe appartenere al Mi MIX 4 mentre il secondo potrebbe essere il Mi MIX Fold.

Xiaomi vuole rendere il Mi MIX 4 unico sotto tutti i punti di vista

Inoltre, il nome in codice del device con il numero di modello K8 (il potenziale Mi MIX 4) è Odino, il padre di tutto nella mitologia norrena. Xiaomi sembra essere molto appassionata della mitologia, tanto che il nome in codice di Redmi K40 Gaming Edition era Ares, il dio della guerra per i greci.

Il nuovo Mi MIX 4 rappresenterà quindi un device importante per il produttore. Recentemente sono trapelate ulteriori informazioni che sottolineano l’intenzione di Xiaomi di stupire con il nuovo flagship.

Il device, molto probabilmente, potrà vantare la fotocamera frontale integrata sotto il display. Questa scelta sarà sicuramente un passo in avanti in termini di design, ma a risentirne potrebbe essere il prezzo. Gli analisti sostengono che l’utilizzo della tecnologia Under Display Camera (UDC) potrebbe far lievitare i costi, superando quello di Mi 11 Ultra.

Nonostante il prezzo, la volontà di Xiaomi sembra piuttosto chiara. Nella seconda metà dell’anno il produttore è intenzionato a stupire i propri utenti presentando un device dalle feature uniche.