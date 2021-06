Xiaomi sta lavorando al lancio di un nuovo smartphone della serie Mi MIX 4. Il debutto del dispositivo è atteso entro la fine dell’anno e ci aspettiamo che il produttore realizzi un device con le caratteristiche di un top di gamma.

Tuttavia, secondo alcuni nuovi report provenienti dalla Cina, Xiaomi sembra intenzionata a stupire tutti andando ben oltre le aspettative. Infatti, l’intenzione del brand è quella di realizzare un flagship assoluto in grado di superare anche gli attuali top di gamma del brand.

Le indiscrezioni indicano che il nuovo Mi MIX 4 arriverà a costare anche più di Mi 11 Ultra. Il motivo dell’aumento di prezzo è legato ad una feature particolare. Xiaomi utilizzerà la tecnologia Under Display Camera (UDC) che permette di integrare la fotocamera frontale sotto il display.

Xiaomi sta lavorando per ultimare i lavori su Mi MIX 4

Si tratta di una tecnologia molto complicata da adottare e che è attualmente in fase i sviluppo. ZTE ha presentato il primo device commerciale a vantare questa feature e Samsung potrebbe lanciarla a breve su Galaxy Z Fold 3.

Il vantaggio della tecnologia UDC è quello di poter offrire ai propri utenti uno smartphone senza interruzioni sullo schermo. La fotocamera sotto il display non occupa più spazio e quindi non è più necessario utilizzare notch.

Secondo le indiscrezioni, il Mi MIX 4 potrebbe essere caratterizzato da un display dotato di risoluzione 2K ma con una marcia in più. Infatti, Xiaomi sta lavorando ad una feature particolare che permette di regolare la risoluzione dello schermo in maniera dinamica a seconda del contenuto in riproduzione.

Per quanto riguarda il SoC, ci aspettiamo la presenza del Qualcomm Snapdragon 888. La batteria sarà da 4,500mAh con supporto alla ricarica rapida. Ci aspettiamo che il device possa equipaggiare la nuova tecnologia per ricaricare a 200W e completare la ricarica in appena 8 minuti.