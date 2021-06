La pandemia ha rivoluzionato il modo di comunicare impedendo gli incontri di persona e di vivere gli eventi in forma fisica. Tuttavia, sono aumentati esponenzialmente gli incontri virtuali, non solo tra amici ma anche tra professionisti. I Business Speed Date sono nati proprio con l’obiettivo di permettere a partner e clienti di incontrarsi.

Come i classici speed date, due o più persone si incontrano e hanno a disposizione 5 minuti per cercare l’intesa. Questo vale anche per la versione Business degli incontri rapidi. I professionisti possono ampliare il proprio network di contatti trovando partner per migliorare le potenzialità della propria azienda.

In entrambi i casi, il problema è che 5 minuti di conversione sono troppo pochi e non è per nulla semplice riuscire a fare colpo. Tuttavia, esistono alcuni consigli per evitare errori che potrebbero compromettere l’incontro.

Ecco i cinque consigli per migliorare le performance durante un Business Spee Date

Startup Geeks, incubatore startup, ha realizzato un elenco di consigli per migliorare le possibilità di eccellere durante un Business Speed Date. Non si tratta di regole assolute, ma di raccomandazioni che aiuteranno a risultare più appetibili e di conseguenza aumentare le probabilità di essere ricontattati.

Di seguito si analizzeranno i cinque consigli per rendere il Business Speed Date vincente: