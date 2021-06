Gli sconti attivati da Esselunga sono indiscutibilmente tra i migliori del momento, rappresentano il punto di partenza per avvicinarsi ad un ecosistema molto richiesto e desiderato.

Il volantino dell’azienda, come al solito, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, ma sarà raggiungibile solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà della stessa sul territorio nazionale. Sfortunatamente, inoltre, le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: lo sconto da non perdere

Lo smartphone da acquistare immediatamente da Esselunga è l’Apple iPhone 12, un dispositivo di fascia altissima, attualmente in vendita a 789 euro, nella variante sbrandizzata e con 128GB di memoria interna completamente espandibili.

Leggendo la scheda tecnica scopriamo a tutti gli effetti un ottimo prodotto, nello specifico presenta un display OLED da 6,1 pollici (la cui risoluzione è FullHD+), 4GB di RAM, 2 fotocamere nella parte posteriore, riconoscimento del viso 3D e prestazioni più che adeguate per la fascia di prezzo di posizionamento.

Il dispositivo, come anticipato, risulta essere acquistabile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, nell’eventualità in cui dovessero terminare anzitempo le scorte, sappiate che non verranno rifornite in corso d’opera (sebbene la campagna promozionale di Esselunga sia ancora attiva).

Se volete approfondire la conoscenza del prodotto, prima di decidere se recarvi in negozio per completare l’acquisto, vi consigliamo di aprire le pagine che potete trovare elencate direttamente sul sito ufficiale di Esselunga, scoprirete la scheda tecnica dell’Apple iPhone 12.