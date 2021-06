Non tutti lo sanno, ma dietro le monete possono nascondersi dei dettagli insospettabili che le rendono un vero e proprio tesoro. Ciò di cui stiamo parlando è tutto strettamente legato al mondo del collezionismo, un fenomeno che in Italia sta crescendo molto, tant’è che ci sono moltissime persone che farebbero davvero qualsiasi cosa per poter ottenere uno di questi esemplari rari. Non tutti lo sanno, ma dietro lepossono nascondersi dei dettagli insospettabili che le rendono un vero e proprio tesoro. Ciò di cui stiamo parlando è tutto strettamente legato al mondo del, un fenomeno che in Italia sta crescendo molto, tant’è che ci sono moltissime persone che farebbero davvero qualsiasi cosa per poter ottenere uno di questi esemplari rari.

Le monete rare, in maniera del tutto inaspettata e inconsapevole, potreste trovarvele nelle tasche o nella vostre case in qualche angolo di casa vostra. Del resto, in questo insieme di oggetti rari non rientrano solo le monete attuali, ma anche pezzi di un’epoca ormai andata.

Ad esempio, ci sono le vecchie Lire che rappresentano un vero e proprio patrimonio da questo punto di vista. Rispetto a quelle che sono rimaste fino al 2000, ce ne sono alcune più datate che possono valere veramente tanto. Il motivo principale per cui diventano preziose è ovviamente intuibile: più sono storiche e più possono valere in futuro.

Monete rare: fate particolare attenzione a questo dettaglio

Alcune di queste monete, come detto prima, possono essere davvero molto rare e preziose. Una di queste è la 500 Lire in argento con le Caravelle, coniata nel 1858, venne sostituita subito poiché i costi di produzione erano troppo alti.

È molto semplice riconoscerla in quanto vi sono rappresentate le imbarcazioni storiche. Ma comunque c’è un dettaglio da tenere in considerazione: se la bandiera sventola verso destra, parliamo di una moneta comune, ma se sventola controvento stiamo parlando di un esemplare molto raro che cercano collezionisti in tutto il mondo.

Come riportato anche da moneterare.net, un pezzo del genere può arrivare a valere anche 15.000 euro. Un dettaglio che sembra impercettibile ma che, se ci fosse, potrebbe portarvi a guadagnare una cifra davvero considerevole.