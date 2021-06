Il nuovo volantino Unieuro è ancora più interessante, e sopratutto è ricchissimo di offerte dai prezzi sempre più bassi e scontati, almeno rispetto al listino del periodo.

Spendere poco con Unieuro è facilissimo, gli utenti non devono fare altro che recarsi personalmente in un negozio, o accedere al sito ufficiale dell’azienda, per godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio (solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro).

Tutti coloro che acquisteranno uno dei modelli contrassegnati, avranno diritto a ricevere un omaggio molto speciale, corrispondente ad una bicicletta o un monopattino; la consegna sarà immediata, non sarà necessario presentare domanda, né attendere intervalli temporali di alcun tipo.

Unieuro: occhio alle offerte sugli smartphone

Le offerte disponibili sugli smartphone sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, tra queste possiamo scovare alcune piccole occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, sebbene non sempre siano legate ai top di gamma (come il Galaxy S21 in vendita a 829 euro o Asus Zenfone 8 a 699 euro).

Le migliori infatti rientrano nei 500 euro di spesa, e toccano Oppo Find X3 Lite a 429 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Motorola Moto G50 a 219 euro, Poco X3 Pro a 299 euro, Xiaomi Redmi 9T a 169 euro, Oppo A94 a 349 euro, Samsung Galaxy A32 a 249 euro e altri ancora.

Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere necessariamente esercitata presso gli stessi punti vendita d’acquisto, e non solo.