Nel corso di questa estate tanti italiani si riavvicineranno alla tecnologia IPTV. In vista della prossima stagione, quando Sky e DAZN si divideranno le principali manifestazioni sportive e calcistiche, lo streaming illegale si mostra come una soluzione per quegli utenti che desiderano risparmiare sui costi di listino delle pay tv.

IPTV, le grandi ragioni per dire di no a questa tecnologia

I risparmi rappresentano certamente una sicurezza per quanto concerne l’IPTV. Questo fattore però non deve essere dissociato da quelle che potrebbero essere le potenziali ripercussioni dello streaming. In primo luogo, ci sono le truffe. Dato che la tecnologia è spesso commercializzata e promossa tramite le chat di Telegram o di WhatsApp, molte persone in passato si sono trovate a pagare servizi IPTV mai realmente corrisposte. Il rischio più alto è dato dalla possibile perdita di risparmi.

Occhio, poi, anche alle eventuali sanzioni dal punto di vista giuridico. In Italia l’IPTV può comportare una multa dal valore massimo di 30mila euro o addirittura la reclusione sino a tre anni per i recidivi.

