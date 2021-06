Il mese di agosto 2021 sarà molto caldo per Samsung. Il produttore coreano infatti terrà un evento Galaxy Unpacked per presentare alcuni nuovi dispositivi. I protagonisti assoluti saranno i nuovi smartphone foldable Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

I dispositivi pieghevoli saranno affiancati anche dalla nuova famiglia Galaxy Watch 4. La data prevista per l’evento è il 3 agosto, quindi bisognerà attendere ancora qualche settimana per scoprire i nuovi device.

Tuttavia, secondo quanto affermato dal noto leaker Ice Universe, Samsung per quest’anno avrà un solo ed unico flagship. Nonostante il debutto di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, entrambi i device non possono essere considerati dei top di gamma assoluti.

There is only one Samsungflagship this year: Galaxy S21 Ultra.Fold3 and Flip3 also strong, but not called flagships, the cameras are too weak, and they are difficult to challenge the status of ordinary mobile phones. my resentment towards Samsung's kill of Note21 has grown deeper

— Ice universe (@UniverseIce) June 14, 2021