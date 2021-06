Alcuni già clienti di TIM potranno presto attivare una nuova offerta dedicata, ovvero l’offerta TIM xTE 50 M New. Quest’ultima va quindi ad affiancarsi alla promo TIM xTE 10 M New e permetterà di utilizzare 50 GB di traffico dati al mese ad un costo di 9,99 euro senza alcun costo di attivazione.

TIM propone l’offerta TIM xTE 50 M New ad alcuni suoi già clienti

Il noto operatore telefonico TIM sta invitando alcuni suoi già clienti ad attivare una nuova offerta tramite l’invio di un SMS promozionale. Come già accennato, si tratta di TIM xTE 50 M New, che prevede 50 GB di traffico dati in connettività 4G con streaming video in qualità SD ad un costo mensile di 9,99 euro ed il costo di attivazione è gratuito. Oltre a questo, si potranno inoltre utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. È inoltre incluso il Roaming nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito fino ad un massimo di 6 GB.

“PER TE Minuti Illimitati e 50 Giga a 9,99 Euro al mese, senza costi di attivazione. Prima di attivare, verifica tutte le info e condizioni anche sui contenuti utilizzabili in UE su https://on.tim.it/xte-50m-new . Attiva xTE 50 M New nella sezione Offerte per te dall’app.tim.it/mytim o vai in un Negozio TIM”.

Vi ricordiamo che, oltre a questa offerta, l’operatore telefonico sta proponendo tramite SMS anche l’offerta TIM xTE 10 M New. Nello specifico, quest’ultima permette di utilizzare 10 GB di traffico dati e minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad un costo di 7,99 euro al mese.