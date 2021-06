In queste ore, TIM ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti selezionati, che dopo aver ricevuto la proposta dell’operatore possono attivare l’offerta xTE 10 M New senza alcun contributo di attivazione.

Per attivare l’offerta, i clienti TIM selezionati devono rispondere all’SMS ricevuto dall’operatore oppure chiamare il servizio clienti 119. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed il bundle completo.

Tim propone la xTE 10 M New a meno di 8 euro al mese

TIM xTE 10 M New prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre a 10 Giga di traffico internet mobile con streaming video in qualità SD, il tutto al prezzo di 7,99 euro al mese su credito residuo. Si tratta di un’offerta ad personam che può essere proposta via SMS, tramite App MyTIM Mobile, Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale TIM, dall’IVR 40916 o dal Servizio Clienti 119.

In questo caso, l’operatore sta inviando un SMS promozionale con il seguente testo: “Per TE Minuti illimitati e 10 Giga a 7,99 Euro al mese, senza costi di attivazione. Prima di attivare, verifica tutte le info e condizioni anche sui contenuti utilizzabili in UE su on.tim.it/x-te-10m-new . Per attivare xTE 10 M New rispondi SI o chiama il 119“. L’offerta è abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. È prevista una classe di priorità più elevata di quella base quando la connessione dati avviene sulla rete 3G HSDPA 42.2 e una classe di priorità base quando la connessione dati avviene su rete 4G.

Il traffico dati incluso nell’offerta viene conteggiato a scatti anticipati da 1 KB. I Giga non utilizzati al termine del mese di riferimento non sono cumulabili con quelli attribuiti nel mese successivo Con l’offerta TIM xTE 10 M New che include 1 Giga di Scorta, se il cliente TIM consuma tutti i Giga previsti dall’offerta, in assenza di altre offerte dati attive, può continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 MB.