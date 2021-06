Con tutte queste profezie che stanno tornando di moda l’arrivo dell’apocalisse vi preoccupa? Allora dovreste pensare di acquistare Gurkha, il SUV realizzato per sopravvivere alla fine del mondo. Il suo prezzo non sarà certo economico, ma i dettagli con cui è stato ideato e assemblato lo rendono l’unico mezzo di trasporto capace di salvarvi la vita da un’apocalisse. Ecco i dettagli di questo super SUV.

L’azienda produttrice è la Terradyne Armored Vehicles che da anni realizza SUV blindati capaci di resistere a tutto. Gurkha è il loro modello in grado di superare l’apocalisse. Ovviamente non è ancora stato testato per quello, altrimenti non saremmo qui a scrivere l’articolo, ma le prove a cui è stato sottoposto lo rendono pronto a superare la fine del mondo.

Il suo costo è incredibilmente alto, ma se volete potreste acquistarlo da un privato che ha pubblicato un annuncio di vendita proprio sul suo profilo Facebook. Ci ha percorso 4.100 miglia che, tradotto per noi, equivalgono a 6600 km con 220 ore di funzionamento. Per quanto ci riguarda, si tratta di un SUV praticamente nuovo. Se poi garantisce la sopravvivenza da un’apocalisse, allora siamo a cavallo!

Jeremy Rohrs, l’utente che l’ha messo in vendita, lo cede alla modica cifra di 385.000 dollari. Ovviamente perché è usato. Questo Gurkha risale al 2012, ma, come tutti gli altri modelli, è stato realizzato sulla struttura meccanica del Ford F-550 XL.

Il rivestimento, che lo rende completamente blindato, è firmato Phoenix Coating, azienda leader nella produzione di rivestimenti protettivi per veicoli. Inoltre questo Gurkha, dovendo affrontare un’apocalisse, ha una blindatura secondo gli standard B7.

Il motore può tranquillamente affrontare qualsiasi situazione, la più impervia possibile. Potente e affidabile, rende questo SUV la fine del mondo. Anzi no, dovrebbe proteggere da quest’ultima. Si tratta di un 6,7 litri V8 Turbodiesel dotato di ben 400 CV.

Il Gurkha è anche il mezzo utilizzato durante le riprese di una delle serie TV più apprezzate di sempre, S.W.A.T. in onda dal 2017. Acquistandolo vi portereste a casa un SUV davvero famoso utilizzato anche nella realtà dalle forze speciali in tutto il mondo.

Get an exclusive inside look at how the @swatcbs stunt team orchestrated one of the most high impact scenes of the season!💥 #SWAT pic.twitter.com/4gbAb2Za8B

— Sony Pictures Television 📺 (@SPTV) May 20, 2021