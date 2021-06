L’attesa per Model S Plaid è finalmente terminata e Tesla ha consegnato le prime vetture ai clienti. Tuttavia, la lista di attesa per acquistare il veicolo elettrico è ancora molto lunga e, da queste ore, anche molto più cara.

Tesla ha aumentato il prezzo di listino della Model S Plaid di 10 mila dollari negli Stati Uniti. La tempistica scelta è molto particolare in quanto a ridosso dell’evento dedicato ai primi fortunati clienti. Sicuramente il lancio farà avvicinare molti più utenti alla vettura ma troveranno la spiacevole sorpresa dell’aumento di prezzo.

Come si può vedere sul listino ufficiale americano, il prezzo è stato aumentato di 10 mila dollari arrivando a toccare i 129.990 dollari. Il listino quindi è stato adeguato ai prezzi al di fuori degli Stati Uniti, come per esempio in Italia dove la Model S Plaid parte da 129.990 euro.

Tesla non ha specificato il motivo di questo aumento, ma possiamo ipotizzare che si tratti di una strategia volta a favorire i preordini. Una volta avviata la produzione di serie, il brand ha deciso di aumentare leggermente il prezzo senza stravolgerlo totalmente.

Infatti, il nuovo prezzo si avvicina a quello previsto per Model S Plaid+, la versione ancora più estrema della vettura. Tuttavia, questa variante è stata cancellata quindi, Tesla potrebbe voler colmare il vuoto, posizionando il modello appena presentato leggermente più in alto di quanto previsto.

Elon Musk ha confermato che gli aumenti ai prezzi di tutte le vetture in listino sono legati a “cambiamenti importanti nella supply chain“. Probabilmente, il CEO di Tesla si riferisce alla crisi dei chip che ha colpito il settore tecnologico e automotive e sta compromettendo la produzione di entrambi i settori.

Ricordiamo che la Model S Plaid è attualmente considerata la berlina di serie più potente al mondo. Grazie ai tre motori elettrici è in grado di erogare oltre 1000 cavalli di potenza che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi.