Buco senza fondo, la leggenda nata in radio che ancora oggi divide il web

Il mistero del buco senza fondo conquistò Internet… C’è una storia che gira da quasi trent’anni e che ancora oggi fa discutere gli appassionati di misteri: quella del buco senza fondo che, secondo il racconto di un uomo, si troverebbe da qualche parte nello Stato di Washington. Tutto comincia in una notte del 1997, quando una telefonata in diretta radiofonica diede il via a una delle leggende più curiose mai circolate online. Nessuna prova concreta, nessuna fotografia che reggesse a un esame serio, eppure il mito è sopravvissuto e continua a rimbalzare da un forum all’altro.

La voce che diede vita alla leggenda

Era il 21 febbraio del 1997 quando un uomo che si fece chiamare Mel Waters decise di chiamare il programma Coast to Coast AM, una trasmissione notturna dedicata al paranormale e condotta da Art Bell. Bell, all’epoca, era una vera istituzione per chi amava ascoltare storie di fantasmi, avvistamenti e fenomeni inspiegabili. E quella sera Waters aveva qualcosa da raccontare che si sarebbe scolpito nella memoria di migliaia di ascoltatori.

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Il racconto era tanto semplice quanto inquietante. Waters sosteneva di avere, nella sua proprietà, un buco. Non un buco qualsiasi, però. Stando alle sue parole, quella voragine non aveva fine. Lui e altri abitanti della zona, diceva, avevano provato a misurarne la profondità calando dentro chilometri di lenza da pesca con un peso attaccato. Risultato? Il filo continuava a scendere senza mai toccare il fondo. Una scena che, raccontata alla radio nel cuore della notte, aveva tutto per accendere l’immaginazione di chi era in ascolto.

Dettagli sempre più strani e nessuna prova

Più Waters parlava, più la storia si arricchiva di particolari fuori dal comune. Raccontò che il buco aveva poteri quasi soprannaturali: pare che un cane, gettato lì dentro morto, fosse poi ricomparso vivo. Aggiunse che dalle profondità non arrivava alcun suono, come se quel pozzo inghiottisse perfino il rumore. Erano dettagli pensati apposta per colpire, e funzionarono. L’audience rimase incollata alla radio, e nei giorni successivi la leggenda urbana prese a diffondersi a macchia d’olio.

Il problema, come spesso accade in queste vicende, è che non saltò mai fuori nulla di verificabile. Nessuno riuscì mai a indicare con precisione dove si trovasse questo buco senza fondo. Le coordinate non c’erano, le testimonianze restavano vaghe, e lo stesso Waters rimaneva una figura sfuggente. Col passare del tempo le sue apparizioni si diradarono, lasciando dietro di sé soltanto domande e qualche racconto sempre più gonfiato.

Eppure è proprio questa mancanza di certezze ad aver alimentato il fascino della vicenda. Nell’era di Internet, dove ogni storia trova terreno fertile per moltiplicarsi, il racconto di Mel Waters ha continuato a vivere. Si è trasformato in materiale per discussioni infinite, video, ricostruzioni e teorie di ogni tipo. Qualcuno ci crede ancora, molti lo considerano una semplice bufala costruita ad arte per intrattenere chi ascoltava quelle trasmissioni notturne.

Il mistero del buco rimane senza una spiegazione ufficiale, sospeso a metà tra il folklore americano e la cultura pop digitale. Una storia partita da una telefonata radiofonica e finita per diventare uno di quei tasselli bizzarri che popolano la memoria collettiva del web, capace di incuriosire ancora oggi chi inciampa per la prima volta nel nome di Mel Waters.