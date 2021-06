Ironia della sorte. Dopo tanta attesa, un semplice messaggio, proprio da una chat di gruppo su WhatsApp, ha confermato l’arrivo di una nuova funzione top per WhatsApp. Vi stupirà chi è l’autore di quel messaggio, fonte più autorevole di quella non poteva esserci. Grazie ancora una volta al numero uno WABetaInfo, fonte di notizie sugli aggiornamenti dell’app del Gruppo Facebook.

Questa volta WABetaInfo si è proprio superato. Non solo ha scoperto per WhatsApp 3 nuove funzionalità in arrivo, ma addirittura se le è fatte rivelare da Mark Zuckerberg in persona, durante una chat di gruppo quasi improvvisata proprio su WhatsApp.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021