Il nuovo volantino Esselunga nasconde uno sconto shock, un SottoCosto valido fino al 19 giugno che permetterà ad ogni consumatore di spendere sempre meno su ogni acquisto effettuato, a patto che sia lesto a recarsi in negozio il prima possibile.

Come tute le soluzioni dello stesso tipo, anche la suddetta è disponibile con un quantitativo di scorte decisamente limitato, una volta terminate non verranno più rifornite, sebbene la campagna sia ancora valida. Gli acquisti, come al solito, potranno inoltre essere completati solamente presso i punti vendita fisici, non online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia.

Scoprite con noi i migliori codici sconto Amazon, ricevendo gratis le offerte sul vostro smartphone grazie al nostro canale Telegram.

Esselunga: occasioni grandiose per tutte

Il volantino nasconde l’offerta sull’Apple iPhone 12, l’ultimo modello di una delle serie più amate e richieste di sempre, caratterizzato da un ampio display da 6,1 pollici (OLED con risoluzione FHD+), processore hexa-core A14, 4GB di RAM, 2 fotocamere posteriori, una frontale con riconoscimento del viso 3D, connettività 5G e 128GB di memoria interna.

Considerando un prezzo di listino di 929 euro, il prodotto può essere oggi acquistato a 789,65 euro, nella variante no brand con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere sempre esercitata nel medesimo punto vendita di acquisto. Il volantino, come anticipato, è ufficialmente valido fino al 19 giugno 2021, ma le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare molto prima del previsto; il consiglio è quindi di affrettare la scelta, e di recarvi quanto prima in negozio per completare l’ordine.