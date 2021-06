Il volantino Bennet appare essere davvero senza limiti, raccoglie una miriade di occasioni da saper cogliere al volo per cercare di spendere sempre meno sui vari acquisti effettuabili, riuscendo difatti a risparmiare quantitativi di denaro decisamente maggiori rispetto alle aspettative.

Come al solito, gli acquisti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non online sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti sul territorio nazionale. I clienti potranno fruire di prodotti sbrandizzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre negli stessi negozi d’acquisto. In aggiunta, ricordiamo essere presente il solito Tasso Zero con rateizzazione senza interessi, a patto che la spesa superi i 199 euro.

Bennet: gli sconti sono assurdi

Ciò che rende il volantino Bennet uno dei migliori del periodo, riguarda la possibilità di accedere ai prodotti di casa Apple, risparmiando ingenti quantitativi di denaro. Basti pensare, infatti, che sarà possibile acquistare iPhone 11 a 599 euro, o iPhone 12 a 799 euro, per comprendere le potenzialità dello stesso.

Per quanto riguarda il mondo Android, invece, i modelli disponibili riguardano xiaomi Redmi Note 9 e Redmi 9AT, due terminali appartenenti alla fascia molto bassa del mercato mondiale, in vendita rispettivamente a 99 e 159 euro.

La campagna promozionale riserva ugualmente interessanti offerte anche legate al mondo dei televisori, come ad esempio alcuni modelli relativamente economici, o dal prezzo fortemente scontato rispetto al listino originario. I dettagli del volantino sono comunque disponibili nel nostro articolo.