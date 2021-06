Le nuove offerte del volantino Trony sono assolutamente da capogiro e possono spingere tutti i consumatori ad un risparmio praticamente senza precedenti, con prezzi sempre più ridotti ed enormi possibilità di scelta.

La via più breve per risparmiare con Trony è recarsi in un qualsiasi punto vendita in Italia, non è infatti possibile accedere alle stesse promozioni direttamente online sul sito ufficiale o altrove. Il cliente potrà inoltre approfittare del solito Tasso Zero, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro (senza vincoli particolari sulla categoria merceologica coinvolta).

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete i migliori codici sconto Amazon completamente gratis, selezionati appositamente per voi.

Trony: cogliete subito al volo queste offerte

L’idea di trony non potrebbe essere più interessante, gli utenti hanno la possibilità di ricevere buoni sconto del valore di 20 euro su ogni 100 euro di spesa, indipendentemente da ciò che sceglieranno di acquistare. La consegna del coupon sarà immediata in negozio, senza attese, a patto che comunque venga speso in un secondo momento, non sarà possibile applicarlo direttamente sullo stesso scontrino (sarà necessario tornare una seconda volta in negozio).

Coloro che poi sceglieranno di acquistare un televisore, potranno godere del cosiddetto raddoppio del buono sconto, in altre parole potranno riceverlo del valore di 40 euro, al posto dei 20 euro suddetti, solo nel momento in cui il prodotto selezionato supererà i 599 euro.

Il volantino Trony si rende disponibile ad un numero elevatissimo di utenti sul territorio nazionale, se volete approfondirlo potete aprire le pagine che trovate nel nostro articolo.