In queste ore si è tornati a parlare di Nintendo Switch Pro, la nuova versione della console portatile da gaming dell’azienda giapponese. Infatti, la versione potenziata della Switch sembra essere molto vicina al lancio ufficiale.

Secondo le ultime indiscrezioni, un rivenditore francese ha inserito nel proprio catalogo la console. Il prezzo di lancio è di 399 Euro, una cifra in linea con le aspettative. Inoltre, alcuni insider rivelano che molti altri rivenditori si stanno preparando per le vendite. L’unico problema è che la Switch Pro ufficialmente non esiste.

Infatti, nonostante Nintendo non sia stata ancora presentata, i rivenditori si stanno già attrezzando per poterla vendere. Ovviamente, dopo il diffondersi della notizia, le catene di elettronica hanno immediatamente cancellato ogni riferimento dai propri siti. Una situazione del genere lascia intendere che la Switch Pro sia molto vicina al lancio ufficiale.

Nintendo Switch Pro potrebbe essere lanciata a breve

Nintendo non ha confermato nessun keynote dedicato alla console. Possiamo ipotizzare che il primo evento utile per presentare la Switch Pro possa essere l’Electronic Entertainment Expo 2021, anche conosciuto come E3 2021.

La fiera si tiene a Los Angeles ed è completamente dedicata al mondo videoludico. Potrebbe essere la cornice perfetta per svelare una nuova console tanto attesa dai fan come la Switch Pro.

Secondo gli analisti, Nintendo potrebbe tenere una conferenza all’E3 il 15 giugno. Il colosso giapponese potrebbe sfruttare la visibilità dell’evento per aumentare l’interesse verso una console che sta facendo parlare gli appassionati da tempo. Al momento le specifiche della Switch Pro non sono note, ma ci aspettiamo sempre la portabilità tipica della console ma con un display OLED più grande.