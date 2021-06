Molte sono le profezie circa una possibile “fine del mondo” che sono circolate negli ultimi tempi. Soprattutto in questi tempi di Covid, è stato davvero all’ordine del giorno leggere di notizie (per la maggior parte fake) che parlavano di questo argomento in particolare. Tuttavia, l’abitudine di predire una possibile fine del mondo non è affatto recente. Scopriamo di seguito le ultime cinque occasioni in cui si è parlato di una possibile Apocalisse.