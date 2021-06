Nel dettaglio, la Flash 120 prevede chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione in internet. Il prezzo previsto per il pagamento mensile dei clienti è di soli 9,99 euro .

Iliad, anche con la nuova tariffa il 5G è gratis

Un occhio di riguardo per tutti gli utenti che decidono di sottoscrivere la Flash 120 di Iliad. Gli abbonati, infatti, avranno a loro disposizione tre servizi completamente gratuiti. Oltre al 5G, vero fiore all’occhiello della tariffa, spiccano anche altre due novità.

Anche con la Flash 120, Iliad ha deciso di confermare la possibilità di effettuare telefonate senza limiti verso l’estero. Le telefonate saranno possibili senza costi extra in 60 Stati nei cinque continenti. I clienti del gestore francese pertanto potranno comunicare senza alcun costi aggiuntivo con amici e parenti in giro per il mondo.

L’altra sostanziale sorpresa di Flash 120 è rappresentato dalla segreteria telefonica a costo zero. L’obiettivo del gestore francese, in tal circostanza, è quello di distinguersi in maniera netta da TIM, Vodafone e WindTre. Iliad, infatti, ha deciso di eliminare ogni sorta di costo extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.