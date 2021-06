DAZN: tutte la programmazione in onda in questa settimana

In attesa di confermate novità per quanto riguarda la prossima stagione, DAZN continua a promuovere eventi di altissimo livello per quanto riguarda lo sport.

Sono infatti tantissimi gli eventi che arriveranno in esclusiva proprio da oggi fino a domenica. In basso trovate la lista con tutti gli eventi sportivi in questione.

DAZN: tutta la programmazione settimanale al completo per gli abbonati