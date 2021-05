DAZN: tutti gli eventi in programma questa domenica, gli orari

La stagione di DAZN non si è di certo conclusa con la fine dei campionati di calcio che offriva in esclusiva. La grande azienda sta provando a mettere le basi per un futuro solido, il quale si articolerà sul campionato di calcio italiano in totale esclusiva.

Nel frattempo, in attesa che ci siano novità in merito, DAZN continua con la sua programmazione che resta folta di eventi. Ci sono tantissimi sport che saranno ancora in esclusiva soprattutto durante questo weekend e tutti con il solito abbonamento da 9,99 € al mese per sempre.

DAZN: il weekend aperto di sabato termina la domenica in grande stile, la programmazione