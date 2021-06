L’assistente virtuale di Samsung non è esattamente il più apprezzato e anche se Bixby è stato più volte aggiornato con l’arrivo di una versione 2.0, è giunta l’ora di cambiare pagina. Il colosso sudcoreano ha pronto un nuovo assistente virtuale che annuncerà a breve, ma nel frattempo le immagini della mascot sono già girate online facendo impazzire il web.

Samsung ha voluto fare qualcosa che attira l’attenzione, qualcosa di cui far parlare il web e così è stato. Il nuovo assistente virtuale, Sam, ha una faccia che in molti potrebbero definire alquanto carina. Un modello 3D di una donna molto espressiva e che nei meandri neanche troppo oscuri di Internet è già stata trasformata in un altro.

Samsung e il nuovo assistente virtuale

I render trapelati e pubblicati online mostrano sostanzialmente tutto dell’assistente virtuale. Samsung ha voluto puntare molto sui dettagli, come per i vestiti, per renderla più realistica possibile. La creazione è stata affidata a Lightfarm che ha usato diversi programmi per arrivare a questo risultato. L’assistente non mirerà solo a risultare utile agli utenti, ma cercherà di rubargli anche il cuore.

Sulla credibilità di questo progetto c’è un aspetto importante visto che Samsung non ha ancora detto nulla in merito. C’è stata una collaborazione con Cheil Agengy la quale è una società pubblicitaria del gruppo del colosso sudcoreana. Viene difficile pensare che ci sia lo zampino di quest’ultima senza però il via libera da parte dei grandi. In sostanza, a questo punto della situazione, ci si aspetta un annuncio in tempi brevi.