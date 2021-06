Volevate un’estate esplosiva? Eccovi accontentati! Scaldate i motori dei condizionatori e accendete il televisore perché le serie TV di produzione spagnola continuano a sorprenderci. Una valanga di novità sono in arrivo con Elite 4 che uscirà con i nuovi episodi su Netflix il prossimo 18 giugno. Il trailer è davvero esplosivo. Prima però sarà pubblicato uno spin-off di 4 episodi. Ecco il teaser ufficiale di Elite.

Elite 4 sorprende tutti con uno spin-off eccezionale

Ebbene sì, la novità che ha in serbo Netflix, o meglio Elite, è incredibile. Prima dell’uscita dei nuovi episodi della season 4, questa serie TV intratterrà i suoi fan con uno spin-off eccezionale. Ecco il teaser ufficiale prodotto da Netflix.

Come si evince da questo video, prima dell’uscita di Elite 4, e più precisamente nei 4 giorni precedenti, verranno pubblicati 4 brevi spin-off. Questi racconteranno la vita di alcuni personaggi in merito a fatti avvenuti nell’estate che precede il nuovo anno scolastico a Las Encinas. Sarà anche un modo per salutare quelli che hanno lasciato la serie TV.

“Elite, storie brevi“, inizierà il 14 giugno con un episodio che racconterà di Guzmán, Caye e Rebe. Quello del 15 giugno invece vedrà ancora protagonista Guzmán, ma questa volta ci sarà Nadia. Il 16 giugno invece assisteremo alle vicende di Omar, Ander e Alexis. Infine, il 17 giugno, Carla e Samuel.

La nuova stagione sarà davvero esplosiva

Se tutta Elite 4 rispecchierà il ritmo e le anticipazioni del trailer pubblicato da Netflix, allora la nuova stagione sarà davvero esplosiva. Per chi se lo fosse perso o ha voglia di rivederlo, eccolo qui sotto riproposto.

Con i nuovi episodi di Elite 4 arriveranno a Las Encinas anche nuovi personaggi e quindi nuovi alunni. Insieme al un preside, interpretato da Diego Martín, entreranno nel collegio anche i suoi 3 figli e un alunno di sangue blu.

In pratica questi saranno i 4 nuovi personaggi di Elite che sapranno sovvertire le relazioni e le reazioni di quelli storici. Insomma, non c’è più nulla da dire se non attendere l’arrivo dei nuovi episodi e gustarci la tanto attesa season 4.