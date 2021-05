Durante questa settimana, ovvero dal 31 maggio al 6 giugno, saranno disponibili numerosi nuovi videogiochi per le ultime due console targate Sony, ovvero la PlayStation 4 e la PlayStation 5. Tra questi, saranno presenti titoli appartenenti a vari generi, tra i quali sparatutto, videogiochi da corsa e action.

Ecco i nuovi titoli in uscita per PS4 e PS5 dal 31 maggio al 6 giugno

Per tutti i fan e gli appassionati del mondo gaming questa settimana sarà davvero ricca di nuove opportunità. Come già accennato, infatti, durante la settimana che va dal 31 maggio al 6 giugno verranno aggiunti sul PlayStation Store numerosi titoli per PS4, PS5 o per entrambe le console. Ve li elenchiamo qui di seguito:

• Ghosts ‘N Goblins Resurrection (PS4)

• Necromunda Hired Gun (PS5, PS4)

• Operation Tango (PS5, PS4)

• Spirit Lucky’s Big Adventure (PS4)

• Stonefly (PS5, PS4)

• Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4)

• Wreckfest (PS5)

• Tour de France 2021 (PS5, PS4)

Alcuni titoli saranno disponibili su entrambe le console di Sony, mentre altri saranno invece disponibili soltanto per una di esse.

Tra i nuovi titoli in arrivo solo su PS4 troveremo uno dei capitoli del famoso picchiaduro Virtual Fighter, ovvero Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, ma anche Spirit Lucky’s Big Adventure e Ghosts ‘N Goblins Resurrection. Quest’ultimo, in particolare, è l’ottavo capitolo di questa serie di Capcom che ha debuttato per la prima volta nel lontano 1998.

Sarà invece disponibile solo su PS5 il videogioco Wreckfest. Si tratta di un videogioco dedicato al mondo delle corse ed è attualmente considerato come l’erede spirituale dei titoli FlatOut e Destruction Derby.