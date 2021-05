Sarà sicuramente capitato a tutti che, durante un cambio telefono o una qualsiasi altra operazione delicata su WhatsApp, abbiamo cancellato per sbaglio dei vecchi messaggi. I motivi possono essere sicuramente i più disparati possibili e ci sono infatti moltissimi utenti che non hanno la minima idea di come abbiano fatto. Il danno, quindi, è stato fatto.

In via ufficiale WhatsApp ti comunicherà che attualmente non esiste nessun metodo possibile per andare a recuperare i messaggi che sono stati persi in questi modo. La realtà dei fatti è però diversa, ed ora vi diremo un trucco utile per recuperare i vostri messaggi persi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: ecco l’app che ti consentirà di recuperare i messaggi perduti

Il trucchetto consiste essenzialmente nell’andare ad installare sul nostro dispositivo mobile un’applicazione chiamata WhatsRemoved+. Quest’app ti permetterà di andare a leggere tutto quello che passa sul tuo smartphone senza perdere praticamente più nulla.

L’app si va a basare su un vecchio programma che si chiamava, per l’appunto, WhatsRemoved, che però oggi non esiste più. Questa è di fatto la sua versione più aggiornata, e ti permette di andare a monitorare tutte le notifiche, le cartelle e i file che passano sul tuo account di WhatsApp, avendo così un resoconto aggiornato e dettagliato.

Ciò che risulta davvero interessante di quest’app è che ti consente di personalizzare le sue opzioni facendo sì che l’utente possa andare a monitorare quali sono le cose che vuole andare a monitorare in base alle sue personalissime esigenze. Infine, specifichiamo che queste informazioni non verranno passate a nessun server esterno, ma vengono passate direttamente sul tuo smartphone.